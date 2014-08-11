美国在东盟会议抛南海“冻结”提议 遭中国冷眼

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透内比都8月10日（记者 Lesley Wroughton/Paul Mooney） - 美国在东盟会议上就南海问题向中国施加压力，但似乎遭到中国的冷眼。东盟国家则不愿公开支持美国抛出的冻结南海行动举措。
会议未能就解决南海紧张局势取得进展，这表明美国在游说亚洲小国对抗中国方面面临艰巨任务。
与会的东盟成员国外长发表声明就南海局势“日趋紧张”表达担忧，呼吁与中国加强对话。
但声明没有具体提及中国，仅“指出”菲律宾提交了暂停破坏稳定活动的三点计划。
东盟国家在南海问题上意见分歧，部分国家不愿损害与中国日益加强的贸易和投资关系，包括一些南海声索国。中国一直以来都能利用其影响力，来阻止东盟就南海问题采取行动。
“我们敦促相关各方自我克制，避免采取使局势复杂化、破坏南海和平、稳定和安全的行动，”东盟在联合公报中称。
该会议是东盟地区论坛的一部分。共有27个国家的官员出席东盟地区论坛，其中包括中国、俄罗斯、日本、印度和澳大利亚。
美国一名高官称，据私下交谈，东盟国家对中国海洋行动的担忧达到“历史最高水平”，不过这些国家在公开声明中更加谨慎，避免激怒中国。
美国国务卿克里表示，他对东盟上述公报感到满意。
“我认为（公报）措辞很不错，”克里对记者说。“我觉得我们表达了想表达的观点。我们不是寻求通过什么，而是努力将大家都可接受的某些提议放到桌面上。”
公报呼吁东盟和中国敲定南海行为准则，以缓解因海洋纠纷所造成的紧张局势，包括促进信任和信心的具体举措。相关各方已就南海行为准则展开谈判，但尚未取得实质进展。
路透无法立刻联系到中国官员置评。中国反对美国介入南海争端，并已拒绝冻结南海行动提议。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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