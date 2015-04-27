东盟峰会声明草案称在南海填海造地影响安全

路透吉隆坡4月27日（记者 Manuel Mogato/Praveen Menon） - 东盟峰会东道主马来西亚料将迫于一些邻国的压力，在峰会声明中提及南海填海造地这一敏感问题，指出此类活动可能破坏南海和平、安全及稳定。

根据路透看到的声明草案，峰会声明将提到一些成员国领导人对南海的填海造地活动“严重关切”。

声明草案称，相关的填海造地活动“侵蚀信任和信心，可能破坏南海的和平、安全和稳定”。

“我们重申了维持南海和平、稳定、航行及飞行自由的重要性，”声明草案称。

“他们无法忽视一些东盟成员国对该问题的强烈声明，特别是菲律宾，该国对这些可能制造地区紧张局势的活动已表示严重关切，”一位东盟成员国的外交官称。

菲律宾呼吁东盟国家敦促中国立即停止在南海填海造地。该国总统阿基诺周日晚与越南总理阮晋勇举行了双边会谈。

马来西亚总理纳吉布周一在东盟峰会开幕式上致辞时没有谈及此事，仅称应当以“积极、建设性的方式”解决南海问题。（完）

编译：侯雪苹 发稿：程芳

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。