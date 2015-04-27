东盟峰会声明草案称在南海填海造地影响安全

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透吉隆坡4月27日（记者 Manuel Mogato/Praveen Menon） - 东盟峰会东道主马来西亚料将迫于一些邻国的压力，在峰会声明中提及南海填海造地这一敏感问题，指出此类活动可能破坏南海和平、安全及稳定。
根据路透看到的声明草案，峰会声明将提到一些成员国领导人对南海的填海造地活动“严重关切”。
声明草案称，相关的填海造地活动“侵蚀信任和信心，可能破坏南海的和平、安全和稳定”。
“我们重申了维持南海和平、稳定、航行及飞行自由的重要性，”声明草案称。
“他们无法忽视一些东盟成员国对该问题的强烈声明，特别是菲律宾，该国对这些可能制造地区紧张局势的活动已表示严重关切，”一位东盟成员国的外交官称。
菲律宾呼吁东盟国家敦促中国立即停止在南海填海造地。该国总统阿基诺周日晚与越南总理阮晋勇举行了双边会谈。
马来西亚总理纳吉布周一在东盟峰会开幕式上致辞时没有谈及此事，仅称应当以“积极、建设性的方式”解决南海问题。（完）
编译：侯雪苹 发稿：程芳
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