中国同意在9月与东盟磋商“南海行为准则”

国际油市：油价升向每桶56美元，因利比亚油田关闭和叙利亚局势紧张
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
(本文由路透中文网编译提供)
路透斯里巴加湾6月30日 - 中国周日同意与东盟就“南海行为准则”举行正式磋商以缓解南海紧张局势，菲律宾则指责中国造成了南海地区局势日益军事化。
菲律宾外长德尔罗萨里奥在文莱举行的中国-东盟外长会上作出了上述指责。中国官方媒体一天前发表文章警告称，菲律宾如果继续向中国挑衅，遭致中方坚决反制在所难免。
自去年以来，中国同菲律宾因一些海上对峙事件在争议领土方面的摩擦日渐增多。
中国同意9月在中国与东盟就“南海行为准则”举行“正式磋商”，泰国外长称赞此举“意义重大”。
双方已经同意举行外长会议，并将于8月在泰国举办中国-东盟特别外长会议商讨南中海问题。
中国外长王毅在文莱对记者称：“中国愿与东盟国家共同努力，排除来自各方面的干扰，切实维护好南海地区的和平稳定。”（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透纽约4月10日 - 油价周一向每桶56美元攀升，受助于利比亚最大油田周末再度关闭，以及上周美国导弹袭击叙利亚后的地缘政治局势紧张。
路透4月10日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周一跌至四周低位，延续 了从上周开始的抛盘走势，受技术信号利空打压，买家保持离场观望；原 糖和阿拉比卡咖啡期货也下跌。 7月纽约可可 收跌43美元，或2.14%，报每吨1,964美元，盘中 低见1,953美元。 7月伦敦可可 收跌35英镑，或2.2%，报每吨1,589英镑，盘中 低见1,586英镑。 两间市场上周五均急挫，周一续跌，录得四个月来的最大两日跌幅。 交易商称，动能持续疲弱，周一激发了更多的技术性卖盘。 基本面利空也打压市场，主要种植国科特迪瓦(象牙海岸)的产量处于 高位，第二大生产国加纳的产量也增加。 5月原糖期货 收跌0.14美分，或0.83%，报每磅16.63美分。 5月白糖期货 收跌5.20美元，或1.1%，报每吨478.80美元，市 场关注合约将于周四到期。 5月阿拉比卡咖啡 收跌0.2美分，或0.14%，报每磅1.3985美元 ，5
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