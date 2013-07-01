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亚洲 | 2013年 7月 1日 星期一 12:50 BJT

中国同意在9月与东盟磋商“南海行为准则”

(本文由路透中文网编译提供)

路透斯里巴加湾6月30日 - 中国周日同意与东盟就“南海行为准则”举行正式磋商以缓解南海紧张局势，菲律宾则指责中国造成了南海地区局势日益军事化。

菲律宾外长德尔罗萨里奥在文莱举行的中国-东盟外长会上作出了上述指责。中国官方媒体一天前发表文章警告称，菲律宾如果继续向中国挑衅，遭致中方坚决反制在所难免。

自去年以来，中国同菲律宾因一些海上对峙事件在争议领土方面的摩擦日渐增多。

中国同意9月在中国与东盟就“南海行为准则”举行“正式磋商”，泰国外长称赞此举“意义重大”。

双方已经同意举行外长会议，并将于8月在泰国举办中国-东盟特别外长会议商讨南中海问题。

中国外长王毅在文莱对记者称：“中国愿与东盟国家共同努力，排除来自各方面的干扰，切实维护好南海地区的和平稳定。”（完）

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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