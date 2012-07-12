希拉里：中美同意在亚洲进行合作

路透金边7月12日电---美国国务卿希拉里周四表示，中国和美国将在亚洲展开合作，找到共性以确保妥善处理敏感问题。

在与中国外长杨洁篪会晤前，希拉里对记者表示：“我希望强调中美在地区机构合作方面的重要性。”

“让我很高兴的是，我们将发表一份联合媒体声明……这是一个重要信号，即中美不仅能而且会在亚洲进行合作。”（完）