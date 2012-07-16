东盟外长会首次未能发表联合公报

路透金边7月13日电（记者 Prak Chan Thul/Stuart Grudgings）---东盟外长会议周五闭幕，各方在南中国海问题上存在分歧，最终未能发表联合公报，这是45年来的首次。

菲律宾称，对东盟未能化解分歧“表示遗憾”，并指责柬埔寨在该问题上的处理方法。

菲律宾外长罗萨里奥（Albert del Rosario）在马尼拉的一个新闻发布会上表示，一个“成员国”入侵菲律宾领土是其对整个南中国海不合理要求的一部分，这加剧了引发冲突的风险。他并未提到中国。

“该成员国对有争议和无争议地区的（主权）主张益发强烈，给亚太地区的和平和稳定造成威胁。如果不加以控制，紧张情势可能进一步升级成敌对行动，这是大家都不愿意看到的。”罗萨里奥说道。

区域大国印尼低调处理此事。印尼外长那塔雷加瓦（Marty Natalegawa）对路透称，“目前，南中国海无疑是个难题，但我确信东盟将能够找到办法，解决这个问题”。

越南外长范平明表示，对东盟会议未能发表联合公报表示“非常失望”。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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