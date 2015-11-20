马来西亚部署军队强化首都安保

韩国检方尚未决定是否再次申请对三星领导人的逮捕令
路透首尔1月19日 - 韩国特别检察官办公室周四称，尚未决定是否重新申请对三星集团领导人李在镕的逮捕令。韩国法院之前驳回检方申请逮捕李在镕的请求。
路透吉隆坡11月20日 - 马来西亚周五在首都吉隆坡部署军队，强化安保措施。有未经证实的报导称吉隆坡面临“迫近的恐怖主义威胁”。
“有报导称，马来西亚面临迫近的恐怖主义威胁，”马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar周四晚在声明中表示。“目前我想强调的是，这些报导尚未经证实。”
Khalid称，在法国、埃及和黎巴嫩发生恐怖袭击后，马来西亚加强了安保。
奥巴马将出席本周末在吉隆坡举行的东亚峰会。与东盟关系密切的八个国家--澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国--的领导人亦将出席周末举行的系列会议。
马来西亚武装部队司令祖基费利（Zulkifeli Mohd Zin）称，吉隆坡的战略要地已部署了至少2,000名军人，另有2,500名军人待命。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透巴黎1月18日 - 世界动物卫生组织(OIE)援引中国农业部的报告称，武汉市人工饲养的死亡黑天鹅病料样品中检出H5N8亚型高致病性禽流感病毒。