马来西亚部署军队强化首都安保

(本文由路透中文网编译提供)

路透吉隆坡11月20日 - 马来西亚周五在首都吉隆坡部署军队，强化安保措施。有未经证实的报导称吉隆坡面临“迫近的恐怖主义威胁”。

“有报导称，马来西亚面临迫近的恐怖主义威胁，”马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar周四晚在声明中表示。“目前我想强调的是，这些报导尚未经证实。”

Khalid称，在法国、埃及和黎巴嫩发生恐怖袭击后，马来西亚加强了安保。

奥巴马将出席本周末在吉隆坡举行的东亚峰会。与东盟关系密切的八个国家--澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国--的领导人亦将出席周末举行的系列会议。

马来西亚武装部队司令祖基费利（Zulkifeli Mohd Zin）称，吉隆坡的战略要地已部署了至少2,000名军人，另有2,500名军人待命。（完）