马来西亚部署军队强化首都安保

标题新闻：中国紫光集团宣布投资300亿美元在南京建设紫光半导体产业基地，一期投资约100亿美元
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(本文由路透中文网编译提供)
路透吉隆坡11月20日 - 马来西亚周五在首都吉隆坡部署军队，强化安保措施。有未经证实的报导称吉隆坡面临“迫近的恐怖主义威胁”。
“有报导称，马来西亚面临迫近的恐怖主义威胁，”马来西亚警察总长Khalid Abu Bakar周四晚在声明中表示。“目前我想强调的是，这些报导尚未经证实。”
Khalid称，在法国、埃及和黎巴嫩发生恐怖袭击后，马来西亚加强了安保。
奥巴马将出席本周末在吉隆坡举行的东亚峰会。与东盟关系密切的八个国家--澳大利亚、中国、印度、日本、新西兰、俄罗斯、韩国和美国--的领导人亦将出席周末举行的系列会议。
马来西亚武装部队司令祖基费利（Zulkifeli Mohd Zin）称，吉隆坡的战略要地已部署了至少2,000名军人，另有2,500名军人待命。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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路透1月19日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周四晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 3 - - * 2月 309.3 35 306 3 * 3月 306.5 50 - 1 * 4月 301.6 207 300 40 * 5月 302.2 1,078 299.3 223 * 6月 301.5 4,763 299.7 1,658 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完)
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