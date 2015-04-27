菲律宾呼吁东盟敦促中国停止在南海填海造地

路透吉隆坡4月26日 - 菲律宾呼吁东盟成员国联合起来敦促中国停止在南海填海造地，但这样的呼吁在东盟峰会前并未得到广泛支持。

近期的卫星图像显示，中国在南沙争议区域的填海活动和建造适合军用的简易机场的活动取得快速进展，中国可能在计划建设另一条简易跑道。

菲律宾外长罗萨里奥在东盟峰会正式开幕前的外长会上发表讲话时没有直接提及中国，但他称其“北边邻国”正在快速推进填海造地活动。

“这难道还不是东盟应该对我们的北边邻国表示其目前所作所为不正确、其大规模填海造地活动必须立即停止的时候吗？”罗萨里奥说道。

领土主权争端是亚洲的热点问题之一，有引发冲突的危险。

中国表示，最近在南海进行的填海造地是出于民用目的，包括服务渔业和搜救活动。

一位东盟国家的外交官对路透称，在周日上午的外长会上，只有菲律宾和越南谈及了南海争端，其他与会国家更多关注的是建立单一时区的问题。会议未就建立单一时区问题达成一致。

东盟峰会开幕式将于周一在吉隆坡举行。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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