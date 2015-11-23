联合国秘书长潘基文敦促美俄合作反恐

路透吉隆坡11月22日（记者 Denis Dyomkin/Matt Spetalnick） - 联合国秘书长潘基文周日敦促俄罗斯和美国合作根除恐怖主义，并称他会在明年初宣布一项打击恐怖主义和暴力活动的全面计划。

俄客机遭到袭击以及巴黎恐怖袭击事件后，美国总统奥巴马及俄罗斯总理梅德韦杰夫均呼吁所有国家联合起来打击“伊斯兰国”。

潘基文称，他希望依靠美俄的支持摧毁共同的敌人，而且联合国正在就共同反恐策略从成员国收集建议。

“应当以人道的名义摧毁所有的这些恐怖分子和意识形态极端分子。”潘基文在东亚峰会期间与梅德韦杰夫会面时称。

“我们需要联合起来，需要表现出全球的团结一致，来应对……共同的敌人‘伊斯兰国’、其他一些恐怖分子及恐怖组织。”

奥巴马在东亚峰会上称，“伊斯兰国”是“一个拥有很好的社交媒体的杀人团伙”，美国与盟国将会摧毁该组织。

梅德韦杰夫在东亚峰会上称，拥有大量穆斯林人口的国家应当团结起来打击“伊斯兰国”，而且应当通过联合国这样的组织来进行此事。（完）