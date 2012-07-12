希拉里称南中国海争端不应诉诸威胁等手段

法国总统候选人马克龙获有影响力的中间派支持 与勒庞对决更添胜算
路透巴黎2月22日 - 法国一位颇有影响力的中间派政治人士周三与独立总统候选人马克龙结成联盟，有可能增大后者在这场激烈角逐中的胜算。
路透金边7月12日电（记者 Martin Petty/Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周四呼吁，对南中国海有主权诉求的国家，不应诉诸恐吓及威胁等手段。她在东亚峰会开幕时剑指中国。
希拉里称，美国希望会所有相关方举行会谈，这一立场可能让中国感到失望。中方希望通过双边会谈解决南中国海争端。
据美国国务院发布的文稿，希拉里在金边举行的东亚峰会上称：“我们认为，这一地区的国家应进行合作，通过外交方式解决争端，不应通过压迫、恐吓、威胁或武力。”
南中国海紧张局势今年升级，相关国家深入争议海域，勘探能源，并加强海军军力，加强军事同盟。
希拉里称：“诸如航行自由及合法开采海上资源等问题，往往涉及更广泛的区域，严格按照双边会谈方式进行接触，可能会造成困惑，甚至引发对抗。”（完）
编译：黎黎 发稿：王凤昌
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