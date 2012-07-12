希拉里称南中国海争端不应诉诸威胁等手段

路透金边7月12日电（记者 Martin Petty/Arshad Mohammed）---美国国务卿希拉里周四呼吁，对南中国海有主权诉求的国家，不应诉诸恐吓及威胁等手段。她在东亚峰会开幕时剑指中国。

希拉里称，美国希望会所有相关方举行会谈，这一立场可能让中国感到失望。中方希望通过双边会谈解决南中国海争端。

据美国国务院发布的文稿，希拉里在金边举行的东亚峰会上称：“我们认为，这一地区的国家应进行合作，通过外交方式解决争端，不应通过压迫、恐吓、威胁或武力。”

南中国海紧张局势今年升级，相关国家深入争议海域，勘探能源，并加强海军军力，加强军事同盟。

希拉里称：“诸如航行自由及合法开采海上资源等问题，往往涉及更广泛的区域，严格按照双边会谈方式进行接触，可能会造成困惑，甚至引发对抗。”（完）

编译：黎黎 发稿：王凤昌

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