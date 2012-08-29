阿萨德称在叙设缓冲区“不切实际”

路透贝鲁特8月29日电---叙利亚总统阿萨德称，讨论在叙利亚境内由西方设立缓冲区不切实际，该国局势已“好转”，但需更多时间才能赢得与反抗力量的战斗。

阿萨德接受叙利亚Addounia电视台采访时发表了此番言论，采访内容是在周三播出的。

对於他自7月大马士革爆炸袭击发生後身在何处的各种谣传，他回应称他正在首都的总统官邸讲话。

“我认为，即使是对那些（对叙利亚）扮演敌对角色的国家而言，讨论设立缓冲区也不切实际，”阿萨德说。

叙利亚邻国土耳其曾提出设立“安全区”的想法，以便在叙利亚平民得到外国的保护。

“叙利亚正在打一场地区和全球战役……局势实际上已经好转，但尚未得到解决。我要告诉叙利亚人民的是，叙利亚的命运掌握在他们手中，”他说。

阿萨德对叙利亚军队和安全力量大为赞扬，称他们“正从事一项英勇的工作”。（完）

编译：侯雪苹 发稿：张家伟

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。