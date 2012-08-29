阿萨德称在叙设缓冲区“不切实际”

韩国检方增加对三星集团领导人李在镕的起诉指控
路透首尔2月17日 - 韩国特别检察官办公室表示，三星集团领导人李在镕除了先前涉嫌行贿的罪名，检方计划增加更多起诉指控。李在镕之前已被指控在政府2015年支持三星两家关联公司合并案中涉嫌行贿。
路透贝鲁特8月29日电---叙利亚总统阿萨德称，讨论在叙利亚境内由西方设立缓冲区不切实际，该国局势已“好转”，但需更多时间才能赢得与反抗力量的战斗。
阿萨德接受叙利亚Addounia电视台采访时发表了此番言论，采访内容是在周三播出的。
对於他自7月大马士革爆炸袭击发生後身在何处的各种谣传，他回应称他正在首都的总统官邸讲话。
“我认为，即使是对那些（对叙利亚）扮演敌对角色的国家而言，讨论设立缓冲区也不切实际，”阿萨德说。
叙利亚邻国土耳其曾提出设立“安全区”的想法，以便在叙利亚平民得到外国的保护。
“叙利亚正在打一场地区和全球战役……局势实际上已经好转，但尚未得到解决。我要告诉叙利亚人民的是，叙利亚的命运掌握在他们手中，”他说。
阿萨德对叙利亚军队和安全力量大为赞扬，称他们“正从事一项英勇的工作”。（完）
编译：侯雪苹 发稿：张家伟
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路透台北2月17日 - 禽流感疫情恐扩大，台湾农委会宣布17日零时起至24日上午零时为止，家禽禁止移动七天，同时自17日中午12时起至2月24日中午12时止，家禽屠宰场也休宰七天。
“我认为...我们无法在未来24个月内就英国退欧安排达成一致、以及(确立)英国与欧洲大陆间的全面关系，”他在一次会议的间隙发表讲话指出。