中欧所将重点研发A股市场指数产品 拟吸引中国企业上市

路透北京5月18日 - 中国上海证券交易所周三表示，中欧所将不断丰富现货产品，同时推进衍生品的研究和准备工作。现货方面，除了不断丰富ETF产品体系，推动全球更多的金融机构和企业在中欧所发行人民币债券以外，拟吸引中国优质企业在中欧所发行上市，推动中德两国先进制造业合作和中国制造业转型升级。

上交所新闻稿中称，在衍生品方面，中欧所还将根据市场需求，重点研发基于A股ETF及A股市场指数的期货和期权等相关产品，为国际投资人提供中国金融资产的组合配置工具和风险管理工具。

新闻稿并称，中欧所正式运营至今，约200个产品在中欧所平台挂牌交易，主要产品为ETF和债券。截至2016年4月末，中欧所挂牌产品总交易额3.37亿欧元（约合24亿元人民币），日均交易额约为300万欧元（约合2,150万人民币）。

其中，ETF产品交易额约为3.33亿欧元（约合23.78亿元人民币），约占总额的98%。以人民币计价的产品获得了市场认可，交易额为2.18亿人民币，占总交易额的9.1%。其中，德商行与建银国际合作发行的人民币计价产品(CBK CCBI RQFII Money Market UCITS ETF)成交活跃，表明市场对人民币产品的兴趣逐渐增加。

中欧交易所的业务产品范围包括ETF、债券和存托凭证（DR）等，未来还将积极推出各种交易品种，把合资交易平台建设成为离岸人民币证券交易中心。目前，ETF产品准备充分，已有十多家国内外金融机构计划合作发行若干只ETF产品。