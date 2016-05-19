焦点：中国A股加入MSCI指数重现曙光 监管层显露更多诚意

作者 张晓翀

路透北京5月19日 - 国际指数公司MSCI明晟2016年度指数评估日期渐近，随着中国国内市场的逐步改进，MSCI纳入A股的技术性困难或已不再构成阻碍，由于此举将加快中国股市与全球市场的接轨，中国监管层正显示出更多的诚意和姿态。

市场人士表示，尽管中国国内市场仍存在着诸如流动性和政策决策程序透明度等问题，但A股作为全球第二大经济体的资本市场，此次纳入MSCI新兴市场指数的概率较去年有所提高。

“我觉得至少比去年来说，今年的机会略好一些。”瑞银证券中国首席策略分析师高挺表示，如果去年MSCI纳入A股有一半的机会，今年可能会有超过50%的机会。

分析人士指出，今年中国监管层已改进了去年MSCI提及的A股市场在准入方面需改善的几大关键问题，虽然MSCI在今年的征询文件中提出了新的问题，包括自愿停牌制度和反竞争条款等，但中国监管层也已明显意识到上述问题所导致的风险和缺陷，并已开始着手解决。

高挺解释称，如果双方都有意要解决或减轻潜在的市场风险，就容易产生都认可的解决方案，如加强对上市公司停牌要求等，这并非是很大的障碍。因此，今年技术障碍明显减少是判断今年机会要好于去年的原因。

另外，去年6月A股处于阶段性高点，风险较大，而MSCI指数是被动投资者进行资产配置的主要标的，如当时将处于高估值的A股纳入MSCI指数，无疑将增加被动投资者的风险。其后A股经过几轮调整后，估值有所下调，目前正逐步回归到合理区间。

投行高盛的报告也称，预计中国A股于6月加入MSCI国际基准指数概率为50%，如若一些主要障碍例如自愿停牌机制、深港通等能够在公布前得到厘清，获纳入的机率则会大大提升。

不过，监管和公司治理是否完善也将是MSCI考量是否纳入A股的因素。目前中国证券期货业的法律规定《证券法》仍在制订修改过程中，监管法律的缺失会对提升国际投资者对A股的风险评价。今年“两会”期间，中国立法机关全国人大张德江委员长表示，今年将继续修改《证券法》。

“在法律法规不完善的情况下，政府还会采取行政干预的手段来调节市场，增大了A股市场的政策风险；目前正处于股票发行由审核制向注册制的过渡期，在海外投资者看来还是有一定政策不稳定性。”民生证券研究报告指出。

**监管层诚意之举**

无疑，A股加入MSCI有望给中国股市带来更多的海外投资者和机构投资者，但目前中国金融行业还没有对外资完全开放。去年中国证监会新闻发言人曾表示，将研究提出扩大证券期货业对外开放的意见。

一直以来，外资机构都希望能够在中国市场获取更大的份额，因此可能希望借A股加入MSCI之机进一步深入中国市场。部分外资机构今年明显加大了对中国市场研究、客户服务等方面的工作。

有迹象显示，合资多牌照证券公司的审批工作正在稳妥有序推进。业内资深人士预计，如果能在扩大证券期货业对外资开放的问题上有所突破，MSCI纳入A股的可能性将大增。

中国证监会今年3月批准设立首家两地合资多牌照证券公司，业务范围为证券经纪、证券承销与保荐、证券自营、证券资产管理等4项；持续合规经营满1年后，可按规定申请成为牌照齐全的证券公司。

此外，监管层对于诸如上市公司停牌规则也在尽快做出规范，以适应MSCI的要求。

国内媒体中证报日前报导，新修订的停复牌新规将发布，市场关注的“忽悠式重组”问题将遭到严控。同时，停复牌新规还将对A股上市公司随意停复牌、停牌时间过长的问题作出限制，这也被市场看作是A股为冲关MSCI扫除的一大障碍。

“MSCI早晚得入，中国监管方面的姿态还是挺有诚意的。”华中某大型券商国际业务部负责人表示，“我觉得技术性问题应该在今年都会解决。”

**短期或提振A股士气**

近期中国管理层不断出台趋严的监管政策，主动降低市场泡沫程度，市场情绪持续低迷，A股成交量维持今年以来较低水平。同时美联储加息预期再次提升，新兴市场避险情绪升温，投资者观望心态浓重，A股市场缺乏增量资金注入表现疲弱。

沪市上周五A股成交额创逾四个月新低。当日成交1,235亿元人民币，此前成交低点为触发熔断机制的1月7日。分析师表示，目前基本面预期继续下调，且投机和题材炒作现象得到遏制；在成交低迷情况下，市场只能进入多空弱平衡状态。

分析师普遍预计，当前A股外资占比水平较低，且近期A股处于外资净流出状态，若后续被纳入MSCI指数，会阶段性带来外资被动配置性的需求，引入长线外资新增资金。但如果想吸引外资持续性流入，则需要宏观经济基本面向好的配合。

“吸引增量资金，破局存量博弈是A股的重要利好。”华泰证券首席策略分析师戴康表示。

申万宏源研报表示，Ａ股初步纳入MSCI新兴市场指数后，有望带来990-1,100亿人民币增量资金，短期实质影响并不大。但长期看，海外资金将成为影响国内资本市场流动性的重要因素，结合当前更加注重基本面和估值的市场特征，应高度重视此事件带来的催化作用。

中金公司研报也称，MSCI纳入A股将对A股市场流动性、投资者结构、投资风格等方面产生较为深远的影响。以目前的情况来看，如果最终MSCI决定开始纳入A股，对市场的影响将是积极的。

不过，被纳入MSCI指数后，外资对其国内股市的影响力也将逐渐上升，A股与全球市场联动性增强，同时整体估值水平将与国际市场逐步接轨。（完）