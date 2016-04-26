中国A股6月加入MSCI国际基准指数概率为50%--高盛

路透香港4月26日 - 投行高盛的报告称，预计中国A股于6月加入MSCI国际基准指数概率为50%，如若一些主要障碍例如自愿停牌机制、深港通等能够在公布前得到厘清，获纳入的机率则会大大提升。

国际指数公司MSCI明晟(MSCI.N)正就中国A股纳入MSCI新兴市场指数.MSCIEM等国际基准指数征求国际投资者意见，结果将于6月年度检讨时公布，如获纳入，正式执行时间为2017年6月。

高盛认为，赞成纳入的主要理据是中国是世界第二大经济体和第二大资本市场，但主要阻力来自A股市场的一些微结构问题，包括价格发现过程效率以及在停牌机制、资本调出限制、外国投资者准入、对冲工具等交易操作上的不确定性。

因此高盛重申其观点，就是A股于6月获纳入MSCI指数的概率为50%，但亦不排除MSCI于6月年度检讨以外的时间作出决定。

高盛指出，如果A股初期获纳入市值为5%，估计在MSCI新兴市场指数权重提升1.1%，相当于160亿美元潜在流入；至2017年底中国可能占新兴市场比重接近30%，占日本除外的亚太区比重25%。

就相关的投资策略，高盛建议，一是投资于13支估值合理的纯A股指数权重股包括贵州茅台(600519.SS)、五粮液(000858.SZ)，二是采取合理价格的投资策略，三是深圳上市的“新中国”股票。（完）