2016年中国A股潜在跌幅大约10% 债务违约风险升温--花旗

路透香港12月4日 - 投行花旗最新的报告称，2016年中国A股潜在跌幅大约10%，主要受企业盈利增速放缓影响，而明年上半年股市主要挑战在于债务违约风险升温。

花旗设定明年末沪深300指数.CSI300目标3,300点，沪综指.SSEC目标3,200点，分别较现水平约有10%及9%下跌空间。

不过该行对离岸H股则看涨，2016年末MSCI中国指数.MSCICN及恒生国企指数.HSCE的目标价分别为69点及11,000点，约有14%及12%潜在升幅。

花旗首席中国策略师孙贤兵在报告中指出，“去产能化”（de-capacity）将是明年的主题，原因是商品价格继续下滑使上游企业亏损持续，向过剩产业提供信贷以刺激需求的做法在现时信贷占GDP比重较高时难以发挥作用，因此预期中国将深化国企改革，通过私有化去促进去产能化过程。

该行相信，就业人口中第三产业占比大于第二产业，在去产能化过程中不会产生严重的失业问题。

“中国经济正受到旧经济的产能过剩问题所困扰，鉴于信贷宽松未能发挥作用，明年将首度在实际供应面上动手术，即增加违约以达至去产能化。”他说，“这将会是痛苦，但相信这是向更健康经济转变中无可避免的一步。”

花旗指出，明年3、4月是中国国内债券付息高峰期，单是3月付息总额670亿美元，为前三个月月均数的一倍；其中工业、能源和原材料行业的占比分别48%、12%及8%，企业经营业绩疲弱意味着违约风险升温。

该行预期，明年股市指数走向呈N字型，未来一季宏观经济短暂回稳以及深港通的推出将支持股市上行，第一季末至第二季末将出现回调，主要受累于企业债务违约风险升温以及去年基数较高的效应致使第二季GDP按年增速减慢两个利淡消息。步向第四季随着经济放缓速度变得温和以及市场焦点重新回到改革红利之上，股市有望反弹。

投资策略方面，花旗建议增持非必需消费、IT、医护、房地产、保险、交通和公用事业，减持能源、原材料和必需消费，并对多元化金融和机械及生产设备维持中性。同时降低银行业评级至“中性”，将电讯业升级至“中性”。（完）