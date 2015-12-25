《A股技术分析》中国股市沪综指回档蓄势后伺机再上攻

作者 曾祥进

路透北京12月25日 - 中国股市沪综指.SSEC本周先扬后抑，大盘攻至3,650点上方后受压回落。技术面显示，该点位为前期密集成交区，压力较大尚需反复消化，大盘回档蓄势完毕后，有望再度向上发起攻击；中线看，股指本周已触及箱顶，同时面临30周均线压力，须放量消化前期套牢盘压力，随后有机会逐步突破向上，目标指向3,800点附近。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1NFcohg

沪综指本周初继续上涨，周内一度创出8月以来新高，但其后仍难敌3,650点之上的技术压力回落，不过3,600点下方承接较为有力，大盘在震荡蓄势之后，有望再度向上发起攻击。从短期均线系统看，后市将逐步形成多头发散，并助力大盘上涨。

股指本周创阶段新高意味着上涨行情将延续，此前大盘单边下跌过程中形成的向下跳空缺口将悉数得到回补，目前尚余3,788-3,794点最后一个缺口，成为大盘下一个上涨目标。惟有效突破3,650点密集成交区压力尚需成交量能的明显放大，沪股单日成交额达5,000亿元以上将成为大盘有效上攻的必要条件。

较长期走势(周线图): reut.rs/1NFcvcK

沪综指本周连续第二周上涨，并创五周来周收盘新高，5周和10周均线在3,520-3,550点间形成中级支撑，显示大盘回调幅度将有限，而30周均线本周对大盘形成压制，下周将继续下压，多空在3,630点附近还有拉锯反复，大盘有待继续震荡蓄势。

另外，目前沪指已运行至近两月来箱体震荡顶部位置，上方则面临7月大盘暴跌后的下跌抵抗震荡区，技术压力不可小觑，多头虽有机会在蓄势后向上发起攻击再创新高，但大盘在3,800点附近的压力极大，中线仍有较大机率在此受阻后出现较大幅度回调。（完）