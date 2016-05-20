《技术分析》中国股市沪综指反抽结束后料续跌

2016年3月7日，上海一家券商营业部内，一名股民在看手机上的股票信息。 REUTERS/Aly Song

作者 曾祥进

路透北京5月20日 - 中国股市沪综指.SSEC本周弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能不断萎缩，反抽力度有限，5、10日均线在2,830点之上构成短期压力，后市料难持续上扬，反抽行情结束后将继续阶梯式下跌，目标指向2,700点以及前低2,638点；中线看，周K线十字星为下跌中继形态，后市将不断震荡下行。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XnrIEW

沪综指本周震荡反抽，力度极其疲弱，体现在反弹幅度极其有限，以及须借助国家队多番护盘才能力保2,800不破。目前股指仍在5、10日均线下方运行，其在2,830点附近形成压力，上方2,850点附近阻力更大，而近两周来大盘在2,850-2,781形成的小平台最终仍将下破。

短线看，大盘仍处于向下突破头肩顶形态之后的技术反抽，其后将继续向下完成量度跌幅，目标至少达到2,713点，其后顺势下探2,638的可能性亦较大。尽管国家队反复护盘力图将股指维持在2,800点以上，但量能持续萎缩显示无场外资金入市，扭曲市场内在运行趋势的结果将是未来可能再次迎来大幅下跌。

较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Xns0eW

沪综指连续四周下跌之后本周收近似十字星，周均线的空头排列未改且10周均线开始掉头下行，2,905点的头肩顶颈线位和本轮下跌缺口位置已形成重压，本周震荡行情为下跌中继可能性大，盘中的缩量反弹以及国家队反复护盘实则为中线继续下跌积累动量，前低2,638点必须再度接受考验。（完）