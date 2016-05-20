《技术分析》中国股市沪综指反抽结束后料续跌

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
作者 曾祥进
路透北京5月20日 - 中国股市沪综指.SSEC本周弱势震荡。技术面显示，短线大盘量能不断萎缩，反抽力度有限，5、10日均线在2,830点之上构成短期压力，后市料难持续上扬，反抽行情结束后将继续阶梯式下跌，目标指向2,700点以及前低2,638点；中线看，周K线十字星为下跌中继形态，后市将不断震荡下行。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): tmsnrt.rs/1XnrIEW
沪综指本周震荡反抽，力度极其疲弱，体现在反弹幅度极其有限，以及须借助国家队多番护盘才能力保2,800不破。目前股指仍在5、10日均线下方运行，其在2,830点附近形成压力，上方2,850点附近阻力更大，而近两周来大盘在2,850-2,781形成的小平台最终仍将下破。
短线看，大盘仍处于向下突破头肩顶形态之后的技术反抽，其后将继续向下完成量度跌幅，目标至少达到2,713点，其后顺势下探2,638的可能性亦较大。尽管国家队反复护盘力图将股指维持在2,800点以上，但量能持续萎缩显示无场外资金入市，扭曲市场内在运行趋势的结果将是未来可能再次迎来大幅下跌。
较长期走势(周线图): tmsnrt.rs/1Xns0eW
沪综指连续四周下跌之后本周收近似十字星，周均线的空头排列未改且10周均线开始掉头下行，2,905点的头肩顶颈线位和本轮下跌缺口位置已形成重压，本周震荡行情为下跌中继可能性大，盘中的缩量反弹以及国家队反复护盘实则为中线继续下跌积累动量，前低2,638点必须再度接受考验。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
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路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。