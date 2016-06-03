版本:
中国
中国财经专栏 | 2016年 6月 3日 星期五 16:16 BJT

《A股技术分析》沪综指上档压力仍大

路透北京6月3日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周在国家队强力护盘主导下出现较大幅度回抽上涨。技术面显示，短线均线系统有所修复但人为痕迹明显，且上涨仍缺乏成交量配合，短线2,950点上方压力仍大，后市反复震荡冲高后有回调要求；中线看，上档压力重重，尤以3,000-3,050点区间为重大压力区，而5月线2,890点附近一旦再度失守，大盘将仍恢复中期下跌。

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1TSseeL

沪综指本周大幅回抽上涨，国家队倾全力并逆市场预期而动连番拉抬股指，部分激活了盘面。目前短期均线获得修复，但60日均线以及2,950点之上技术压力仍大，上攻不易，下档2,890附近则暂具短线支撑。

本周沪指涨幅较大，但从形态看仍属对此前头肩顶形态的回抽，表现在上涨回试2,905点颈线和填补5月9日单日大跌缺口，同时短线KDJ、BULL等技术指标已接近高位，后市继续上涨空间不大。

本轮行情国家队护盘力度之大和介入程度之深历史罕见，且在关键时点加入对技术面的刻意修复，短期达到了一定效果，但从成交量能无法有效放大看，当前介入资金多属短线投机炒作为主，可随时依据市况抽逃，后市量能是决定行情性质的最关键因素。

较长期走势(周线图): reut.rs/25AL9wL

沪综指本周拉出中阳，多方明显的偷袭特征使得股指对于中期均线的突破缺乏有效性，大盘一旦升势乏力，后续仍将逐波回试10周、20周和5周均线；另外从月线状态看，本周的大幅拉升有刻意维持大盘于5月均线之上的意图，由于该线目前位于2,900点附近，大盘随时可能再度下破并导致中期卖压再度上升，料6月股指向下运行压力仍大，国家队造市护盘负担仍不小。（完）

(审校 杨淑祯)

更多 中国财经专栏

热门文章

编辑推荐

文章推荐