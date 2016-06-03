《A股技术分析》沪综指上档压力仍大

《A股技术分析》中国股市沪综指短线继续反弹空间有限
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
路透北京6月3日（作者 曾祥进） - 中国股市沪综指.SSEC本周在国家队强力护盘主导下出现较大幅度回抽上涨。技术面显示，短线均线系统有所修复但人为痕迹明显，且上涨仍缺乏成交量配合，短线2,950点上方压力仍大，后市反复震荡冲高后有回调要求；中线看，上档压力重重，尤以3,000-3,050点区间为重大压力区，而5月线2,890点附近一旦再度失守，大盘将仍恢复中期下跌。
以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:
短期走势(日线图): reut.rs/1TSseeL
沪综指本周大幅回抽上涨，国家队倾全力并逆市场预期而动连番拉抬股指，部分激活了盘面。目前短期均线获得修复，但60日均线以及2,950点之上技术压力仍大，上攻不易，下档2,890附近则暂具短线支撑。
本周沪指涨幅较大，但从形态看仍属对此前头肩顶形态的回抽，表现在上涨回试2,905点颈线和填补5月9日单日大跌缺口，同时短线KDJ、BULL等技术指标已接近高位，后市继续上涨空间不大。
本轮行情国家队护盘力度之大和介入程度之深历史罕见，且在关键时点加入对技术面的刻意修复，短期达到了一定效果，但从成交量能无法有效放大看，当前介入资金多属短线投机炒作为主，可随时依据市况抽逃，后市量能是决定行情性质的最关键因素。
较长期走势(周线图): reut.rs/25AL9wL
沪综指本周拉出中阳，多方明显的偷袭特征使得股指对于中期均线的突破缺乏有效性，大盘一旦升势乏力，后续仍将逐波回试10周、20周和5周均线；另外从月线状态看，本周的大幅拉升有刻意维持大盘于5月均线之上的意图，由于该线目前位于2,900点附近，大盘随时可能再度下破并导致中期卖压再度上升，料6月股指向下运行压力仍大，国家队造市护盘负担仍不小。（完）
(审校 杨淑祯)
路透北京1月6日 - 中国股市沪综指本周自半年线处弹升，技术面显示，股指在30日均线处受阻回落，且量能未见有效放大，短线继续反弹空间有限，后市仍将维持3,100点之上震荡整理；中线看，3,100点附近的底部初见雏形，后市有待继续震荡蓄势。
·频繁举牌背后，中小险企通过万能险迅速做大规模进行野蛮扩张的商业模式存在的隐患也不容忽视，主要包括期限错配带来的流动性风险和负债成本相对较高明显提升了险资风险偏好。
路透北京12月30日 - 中国股市沪综指本周维持窄幅震荡，成交萎缩人气清淡。技术面显示，大盘反复触摸半年线，多空围绕3,100点多次拉锯，暂难形成明确趋势，后市料续缩量震荡；中线看，连续第二周收出小十字星，底部形态处于酝酿之中，料3,100点之下的下跌空间仍有限。