《A股技术分析》沪综指上档压力仍大

以下为对中国股市上证综指本周走势的技术分析:

短期走势(日线图): reut.rs/1TSseeL

沪综指本周大幅回抽上涨，国家队倾全力并逆市场预期而动连番拉抬股指，部分激活了盘面。目前短期均线获得修复，但60日均线以及2,950点之上技术压力仍大，上攻不易，下档2,890附近则暂具短线支撑。

本周沪指涨幅较大，但从形态看仍属对此前头肩顶形态的回抽，表现在上涨回试2,905点颈线和填补5月9日单日大跌缺口，同时短线KDJ、BULL等技术指标已接近高位，后市继续上涨空间不大。

本轮行情国家队护盘力度之大和介入程度之深历史罕见，且在关键时点加入对技术面的刻意修复，短期达到了一定效果，但从成交量能无法有效放大看，当前介入资金多属短线投机炒作为主，可随时依据市况抽逃，后市量能是决定行情性质的最关键因素。

较长期走势(周线图): reut.rs/25AL9wL

沪综指本周拉出中阳，多方明显的偷袭特征使得股指对于中期均线的突破缺乏有效性，大盘一旦升势乏力，后续仍将逐波回试10周、20周和5周均线；另外从月线状态看，本周的大幅拉升有刻意维持大盘于5月均线之上的意图，由于该线目前位于2,900点附近，大盘随时可能再度下破并导致中期卖压再度上升，料6月股指向下运行压力仍大，国家队造市护盘负担仍不小。（完）