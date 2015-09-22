雅士利向大股东蒙牛乳业收购奶粉业务 作价10.5亿元人民币

路透香港9月22日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际(1230.HK)宣布，将以10.5亿元人民币现金代价，向大股东蒙牛乳业(2319.HK)附属公司收购从事婴幼儿配方奶粉及成人奶粉产销的公司＂欧世蒙牛＂全部股权。

雅士利及蒙牛乳业的联合声明称，截至今年4月底，欧世蒙牛的总资产值及净资产值分别为4.2亿元及500万元，截至2014年12月底止年度除税后纯利为7,900万元，2012-13年则分别亏损2.37亿元及2,800万元。

雅士利表示，收购将能使公司专注于奶粉业务，提高市场份额及实现规模效益，并使公司能优化生产网络及减少生产费用，同时减少与控股股东蒙牛乳业的竞争。

蒙牛乳业为对雅士利持股51.04%的单一最大股东，法国达能(DANO.PA)则为雅士利第二大股东，持股25%。

雅士利周二早盘初段股价涨2.5%，蒙牛乳业则微跌0.55%。（完）

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