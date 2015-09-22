雅士利向大股东蒙牛乳业收购奶粉业务 作价10.5亿元人民币

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透香港9月22日 - 中国婴幼儿奶粉生产商--雅士利国际(1230.HK)宣布，将以10.5亿元人民币现金代价，向大股东蒙牛乳业(2319.HK)附属公司收购从事婴幼儿配方奶粉及成人奶粉产销的公司＂欧世蒙牛＂全部股权。
雅士利及蒙牛乳业的联合声明称，截至今年4月底，欧世蒙牛的总资产值及净资产值分别为4.2亿元及500万元，截至2014年12月底止年度除税后纯利为7,900万元，2012-13年则分别亏损2.37亿元及2,800万元。
雅士利表示，收购将能使公司专注于奶粉业务，提高市场份额及实现规模效益，并使公司能优化生产网络及减少生产费用，同时减少与控股股东蒙牛乳业的竞争。
蒙牛乳业为对雅士利持股51.04%的单一最大股东，法国达能(DANO.PA)则为雅士利第二大股东，持股25%。
雅士利周二早盘初段股价涨2.5%，蒙牛乳业则微跌0.55%。（完）
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(记者 梁慧仪; 审校 林高丽)
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路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。