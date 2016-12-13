亚开行下调亚洲发展中地区2016年增长预测 对中国预期不变（更新版）

路透马尼拉12月13日 - 亚洲开发银行(ADB)周二小幅下调2016年亚洲发展中地区经济增长速度预测，反映出印度增长速度慢于预期。

ADB在其2016年亚洲发展展望报告附录中表示，包括亚太地区45个国家或地区在内的亚洲发展中地区，预计今年成长5.6%，略低于原来预测的5.7%。

亚开行将印度今年的经济增长预估从7.4%下调至7.0%，受投资疲弱、农业放缓、政府废除旧钞等因素影响，但2017年增长率预估维持在7.8%不变。

亚开行维持对中国今明两年经济增长率预估在6.6%和6.4%不变。

“面对全球经济不确定性，亚洲经济体仍延续强劲扩张，”亚开行副首席经济学家庄巨忠(Juzhong Zhuang)说。

“结构性改革将提升生产率，改善投资环境并支撑内需，从而帮助维持增长动能，”庄说道。

对东南亚国家今明两年的增长预估分别维持在4.5%和4.6%，马来西亚和菲律宾强劲增长提供支撑。

南亚经济体2016年料增长6.6%，低于此前预估的6.9%。亚开行说，这一地区明年的增长率将反弹至7.3%。

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