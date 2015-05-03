亚洲经济：中日韩称，将继续致力于实行支持需求的政策

中国政策：国务院要求到2020年全国统一的市场监管规则基本形成
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
“在全球经济不确定的环境下，货币政策需要仔细掂量，以及明确沟通，以将不利影响最小化，”声明指出。
很多分析师已经提出警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在很多其他央行继续实行宽松政策之际升息，可能导致资本流动和汇率走势出现波动。
“应对资本流动波动引发的潜在宏观经济和金融稳定性风险时，可以用宏观审慎政策支持必要的宏观经济政策调整，”声明表示。
作为多年来的全球经济增长引擎，亚洲经济体现在正努力维持住增长动能。
全球第二大经济体--中国第一季经济增长率放缓至六年低点7.0%。
全球第三大经济体--日本去年第四季摆脱衰退，但2.2%的经济增长率仍较弱，而且距离完全摆脱持续数年的通缩仍有一段路要走。
韩国企划财政部长官崔炅焕对记者说，韩国今年经济增速可能与2014年的3.3%差不多。他表示，决策者可能要等到6月底才会考虑是否需要出炉更多刺激举措。(完)
(编译 杜明霞；审校 王丽鑫/许娜)
路透北京1月23日 - 中国国务院日前发布“十三五”市场监管规划要求，到2020年，全国统一的市场监管规则基本形成，多头监管、重复执法基本消除，全国统一大市场进一步完善。
时间 经济指标 按年% 前月（季）按年 上年同月（季）按 % 年% 2016年11月 零售销售值 -5.5 -2.9 -7.8 2016年11月 零售销售量 -5.6 -2.7 -5.8 2016年12月 综合消费物价指数(CPI) +1.2* +1.2 +2.4 2016年12月 甲类消费物价指数(CPI +1.1* +1.2 +2.6 A) 2016年第三 本地生产总值(GDP)
纽约 当日 今年来 2016年 最新报价 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价 欧元/美元 1.0727 1.0699 +0.26 +2.04 1.0513 美元/日圆 113.67 114.60 -0.81 -2.74 116.87 欧元/日圆 121.94 122.63 -0.56 -0.97 123.14 美元/瑞郎 0.9999 1.0012 -0.13 -1.76 1.0178 英镑/美元 1.2443 1.2374 +0.56 +0.87 1.2336 美元/加元 1.3283 1.3321 -0.29 -1.09 1.3430 美元/离岸人民币 6.8368 6.8366 +0.00 -1.95 6.9726 澳元/美元