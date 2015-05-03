亚洲经济：中日韩称，将继续致力于实行支持需求的政策

“在全球经济不确定的环境下，货币政策需要仔细掂量，以及明确沟通，以将不利影响最小化，”声明指出。

很多分析师已经提出警告，美国联邦储备理事会(美联储/FED)在很多其他央行继续实行宽松政策之际升息，可能导致资本流动和汇率走势出现波动。

“应对资本流动波动引发的潜在宏观经济和金融稳定性风险时，可以用宏观审慎政策支持必要的宏观经济政策调整，”声明表示。

作为多年来的全球经济增长引擎，亚洲经济体现在正努力维持住增长动能。

全球第二大经济体--中国第一季经济增长率放缓至六年低点7.0%。

全球第三大经济体--日本去年第四季摆脱衰退，但2.2%的经济增长率仍较弱，而且距离完全摆脱持续数年的通缩仍有一段路要走。

韩国企划财政部长官崔炅焕对记者说，韩国今年经济增速可能与2014年的3.3%差不多。他表示，决策者可能要等到6月底才会考虑是否需要出炉更多刺激举措。(完)