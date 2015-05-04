版本:
中国
亚洲 | 2015年 5月 4日 星期一 08:14 BJT

亚洲金融：财相麻生太郎称日本将增加亚洲基础设施投资--共同社

路透东京5月3日 - 据共同社报导，财务大臣麻生太郎周日在亚洲开发银行年会上表示，日本政府将增加对亚洲基础设施的投资。

共同社称，麻生太郎未立即透露投资规模。此举可能令日本和中国展开较劲。中国正在牵头筹建亚洲基础设施投资银行(AIIB)。

共同社报导，麻生太郎表示，他希望为亚洲开发银行和日本国际协力机构(JICA)的金融合作设立一个新框架。

“我们希望鼓励基础设施投资，为亚洲的高质量经济增长做出贡献，”共同社引述麻生太郎称。

亚洲开发银行正在阿塞拜疆巴库召开年会，期间一大议题就是亚行如何与亚投行进行合作。(完)

(编译 杜明霞；审校 龚芳)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐