亚洲各国研发小型客机 瞄准全球市场

路透新加坡3月29日 （记者 Siva Govindasamy） - 印尼将推出该国首架国产客机，这是亚洲本土研发的多款小型飞机之一，专为该地区新兴市场的短途航班设计。亚洲的航空旅行业正在蓬勃发展。

印尼航空工业公司(PT Dirgantara Indonesia)推出的N219客机有19个座位，耗资4亿美元，研发时间用了五年多。N219将于6月首飞，2018年开始交付。

韩国正在研发一款100座飞机，印度则在考虑一款70-90座飞机。

这些飞机制造商大多是国有企业，在这个竞争激烈的行业中属于新手，他们正在下注航空旅客数量以及小型、高效飞机运营的短途航班将增加。这些飞机小于可搭载约150到190名乘客的空客320或者波音737。

相反，这些飞机期冀以其成本效益与灵巧性，取代巴西航空工业(EMBR3.SA)、加拿大庞巴迪(BBDb.TO)和欧洲ATR公司生产的飞机。欧洲ATR公司是空客(AIR.PA)与芬梅卡尼卡（Finmeccanica）SIFI.MI的合资企业。

高管们称，许多此类小型飞机可满足亚洲、南美和非洲一些市场的需求。亚洲、南美和非洲对航空旅行的需求正在增长，但基础设施发展经常跟不上需求。许多小型机场的跑道长度不一定足以容纳空客A320和波音737等大型飞机。

尽管各国认为推出商业飞机是重要的经济里程碑，但从零开始设计飞机也是一场昂贵的赌博。中国和日本都难以研发出销路较好的飞机。（完）