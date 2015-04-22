亚非国家领导人呼吁建立全球新秩序

路透雅加达4月22日 （记者 Eveline Danubrata/Charlotte Greenfield） - 亚非国家领导人周三在亚非峰会开幕时呼吁建立面向新兴经济体开放的全球新秩序，抛弃布雷顿森林机构的“过时想法”。

日本首相安倍晋三与中国国家主席习近平均出席了此次峰会。两人料于会议间隙举行会晤。

峰会主办国印尼总统佐科称，那些仍然坚持只有通过世界银行、国际货币基金组织与亚洲开发银行才能解决全球经济问题的人是在坚持“过时想法”。

“需要进行改变，”他说道。“建立面向新兴经济体开放的国际经济新秩序势在必行。”

佐科没有提及中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB），但印尼是亚投行的意向创始成员国。

津巴布韦总统穆加贝在峰会上称，亚非国家“不应再承担初级产品出口国与制成品进口国的角色”。

印尼向109个亚非国家领导人发出了邀请，但一名会议官员称，有21名领导人出席。

自1955年万隆会议召开后，世界经济秩序已经发生了巨大变化。当时亚非国家仅占全球经济产出的不到四分之一，但今天它们贡献了世界经济的一半以上。许多当年参加万隆会议的国家，如中国与印度，现在已是二十国集团等组织的成员，拥有显着的经济实力。

佐科称，亚非国家仍需在新时代携手并肩，反对“某些特定国家”占据主导地位，避免出现不公平与全球失衡。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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