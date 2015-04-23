安倍晋三与习近平在雅加达举行会谈（更新版）

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路透东京/雅加达4月22日（记者 Linda Sieg/Kanupriya Kapoor） - 日本首相安倍晋三和中国国家主席习近平周三在印尼首都雅加达召开的亚非领导人会议间隙举行了会谈，这为中日关系回暖的最新迹象。

安倍在与习近平的会谈结束后对记者称，双方同意通过推进中日“战略互惠关系”，努力改善两国关系，为地区稳定作出贡献。

安倍还称，中日关系从去年他同习近平会面时开始改善。“我们希望巩固双边关系中的这种改善趋势。”

安倍稍早在亚非领导人会议上发表演讲时警告强国不要强迫弱国，他还暗指日本对二战时期的行为感到懊悔，但没有进行新的道歉。

周三早些时候，日本一些议员参拜了靖国神社。

尽管如此，习近平与安倍的会谈持续了大约半个小时，表明两国有意修复受损的关系，推动谨慎的重新接触。

日本共同社报导，安倍在会见中提出双方共同努力缓解东海紧张局势。

中国中央人民广播电台的报导称，习近平向安倍表示，希望日本认真对待亚洲邻国的关切，对外发出正视历史的积极信息。

共同社称，安倍对习近平表示，他愿继续坚持包括“村山谈话”在内以往历届政府在历史问题上的认识。但是安倍也曾表示，他想以自己的表述发表前瞻性讲话。这令外界担心安倍可能想要淡化往届政府对历史问题的道歉。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。