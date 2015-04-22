更新版 1-中日关系：日方称安倍将与中国国家主席习近平在印尼会晤

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
但一些专家表示，中国认为两国修好的时机已经成熟。
雅加达峰会的一张领导人合影显示，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的两侧分别是习近平和安倍晋三。他们观看印尼传统舞蹈表演时，习近平和安倍晋三仍坐在佐科-维多多两侧。
安倍晋三在雅加达发表讲话后，下周会在美国国会发表演说，8月将在二战结束纪念日上发表声明。
安倍已经表示，他将维持历届政府对战争的道歉立场，但希望用他自己的话发表前瞻性声明。这引起外界担心他打算淡化日本之前的说法。(完)
(编译 白云/于春红/杜明霞；审校 郑茵/蔡美珍)
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透华盛顿1月20日 - 新上任的美国特朗普政府周五表示，其保护美国就业的贸易策略将从退出跨太平洋伙伴关系协定(TPP)开始。