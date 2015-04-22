更新版 1-中日关系：日方称安倍将与中国国家主席习近平在印尼会晤

但一些专家表示，中国认为两国修好的时机已经成熟。

雅加达峰会的一张领导人合影显示，印尼总统佐科-维多多(Joko Widodo)的两侧分别是习近平和安倍晋三。他们观看印尼传统舞蹈表演时，习近平和安倍晋三仍坐在佐科-维多多两侧。

安倍晋三在雅加达发表讲话后，下周会在美国国会发表演说，8月将在二战结束纪念日上发表声明。

安倍已经表示，他将维持历届政府对战争的道歉立场，但希望用他自己的话发表前瞻性声明。这引起外界担心他打算淡化日本之前的说法。(完)