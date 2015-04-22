日本数十名国会议员周三参拜靖国神社

特朗普计划会晤英国首相及墨西哥总统--白宫
路透华盛顿1月21日 - 美国总统特朗普准备很快将会晤英国首相特雷莎·梅及墨西哥总统培尼亚。英墨两国都是美国的长期盟友，但也担心特朗普上任后与美国的关系可能变化。
路透东京4月22日 - 日本朝野政党数十名议员周三参拜靖国神社，日本首相安倍晋三前一天向靖国神社供奉了祭品。
安倍周三将在印尼雅加达召开的亚非领导人会议上发表重要演讲，他此前表示愿在会议间隙与同样参会的中国国家主席习近平会面。
周三早上，数十位身穿黑西装的日本议员依次进入靖国神社进行参拜。眼下正值靖国神社年度春季大祭期间。
中国对安倍周二向靖国神社供奉祭品的举动反应温和，这在日本国内引发了安倍有望与习近平会面的憧憬。
近年来，中日关系受战争遗留问题、领土主权争端等问题影响降至冰点。
安倍与习近平去年在北京进行了首次会面，之后两国关系略有回暖。日本放送协会（NHK）称，两国官员安排安倍与习近平在周三晚些时候会面的协商进入最后阶段。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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