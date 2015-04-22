亚非国家领导人呼吁建立全球新秩序

亚非国家领导人周三在亚非峰会开幕时呼吁建立全球新秩序，抛弃布雷顿森林机构的“过时想法”。峰会主办国印尼总统佐科称，那些仍然坚持只有通过世界银行、国际货币基金组织与亚洲开发银行才能解决全球经济问题的人是在坚持“过时想法”。佐科没有提及中国主导的亚洲基础设施投资银行（AIIB）。路透