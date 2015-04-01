冰岛称希望成为亚投行创始成员国

一季度全球黄金需求量同比降18% 因黄金ETF流入量自高点回落--WGC
路透上海5月4日 - 世界黄金协会（WGC）周四发布最新季度黄金需求趋势报告，一季度全球黄金需求为1,034吨，同比下降18%，主要是因为黄金ETF（交易所上市基金）流入总量由去年同期的阶段性高点回归到正常水平，以及各国央行的黄金储备需求持续放缓。
路透雷克雅未克3月31日 - 冰岛周二表示，希望成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）创始成员国。目前已有数十个来自欧洲、中东、非洲及亚洲的国家表示愿意加入亚投行。
3月31日是亚投行意向创始成员国的申请截止日期。
外界认为亚投行会对世界银行和亚洲开发银行构成挑战。包括澳大利亚、韩国、英国、法国、德国、意大利在内的许多美国盟国已经宣布将加入亚投行，但美国反应冷淡。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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路透横滨5月4日 - 惠誉董事Mervyn Tang周四表示，只要日本政府制定出可信的财政整顿计划，第三次推迟上调消费税这一个因素，不会引发该国主权债信评级被下调。
路透日本横滨5月4日 - 亚洲开发银行(ADB)总裁中尾武彦周四表示，亚开行将与中国主导的亚洲基础设施投资银行(AIIB/亚投行)、以及“一带一路”计划下投资的项目进行合作，而不是竞争。