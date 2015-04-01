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亚洲 | 2015年 4月 1日 星期三 10:42 BJT

冰岛称希望成为亚投行创始成员国

(本文由路透中文网编译提供)

路透雷克雅未克3月31日 - 冰岛周二表示，希望成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）创始成员国。目前已有数十个来自欧洲、中东、非洲及亚洲的国家表示愿意加入亚投行。

3月31日是亚投行意向创始成员国的申请截止日期。

外界认为亚投行会对世界银行和亚洲开发银行构成挑战。包括澳大利亚、韩国、英国、法国、德国、意大利在内的许多美国盟国已经宣布将加入亚投行，但美国反应冷淡。(完)

编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
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