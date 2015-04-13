金立群称亚投行将秉持精干、廉洁和绿色理念

路透北京4月12日 - 亚洲基础设施投资银行（亚投行）多边临时秘书处秘书长金立群称，亚投行的核心理念是精干、廉洁、绿色，欲以此减轻外界对亚投行透明度和治理标准的担忧。

金立群周六在新加坡举行的一个论坛上发表讲话。新华社援引他的讲话称，精干是精简高效，廉洁是指亚投行将对腐败零容忍，而绿色是指亚投行将促进经济发展。

金立群称，亚投行不会按照政治组织的方式进行运作。

金立群称，亚投行是一家银行，并非政治组织或者政治联盟，因此确保了亚投行将不可能以不透明的方式进行运作。

亚投行意向创始成员国目前已经超过40个，美国与日本缺席。

美国此前曾质疑亚投行在治理能力、环境和社会保障上是否具有高标准。（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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