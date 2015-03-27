亚洲政经：韩国希望加入亚投行能使国内基建企业受益--企划财政部官员

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
路透韩国世宗/首尔3月27日 - 韩国企划财政部周五表示，希望韩国加入中国牵头成立的亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)之后，国内的基础设施公司能从中受益。
韩国部分铁矿石和钢铁生产企业的股票早盘大涨，这一定程度上是因为投资者期望，在亚投行开始运行并为基础设施项目提供资金后，能够获得新的订单。亚投行有望在明年开始运行。0123 GMT，Histeel 大涨14.8%，Hanil Iron & Steel 上涨10.3%。
“(政府)希望我们的企业在它们具有优势的通讯、能源和交通等领域获得许多订单，”企划财政部国际金融局的主管Song In-chang表示。
韩国周四表示，已决定寻求成为亚投行的创始成员国，这是又一个决定加入亚投行的美国重要盟友 。中国是韩国的最大贸易伙伴，两国今年上半年将签署自由贸易协定。
Song说一些在观望的国家的顾虑已经被排除，比如理事会有权对投资项目做出决定，而不是银行的管理层。(完)
(编译 李春喜 审校 许娜)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-