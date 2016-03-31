亚投行或于今年稍晚向印度提供首批贷款

路透新德里3月31日 （记者 Manoj Kumar） - 印度官员称，印度料于今年晚些时候收到亚洲基础设施投资银行（亚投行）的首批贷款之一。印度正寻求从亚投行获得5亿美元贷款用于发展太阳能项目。

为清洁能源项目提供资金或可减轻环保游说团体的担忧，他们担忧亚投行松懈的贷款标准可能增加煤炭等“肮脏”燃料在印度等发展中经济体的消耗。

一名高级官员称，印度正寻求从亚投行贷款，以支持总理莫迪将太阳能装机容量到2022年增加至100千兆瓦的计划。印度是仅次于中国的亚投行第二大股东。

“亚投行的资金大约六个月后可能开始到来，”印度新能源和可再生能源部联合秘书Tarun Kapoor对路透表示。

该笔贷款期限逾15年，利率可能介于2%-2.5%，并与伦敦银行间拆放款利率（Libor）挂钩。

亚投行没有直接就印度的贷款事宜置评，但称该行正在许多国家发展项目。

“预期将于今年晚些时候决定首批贷款，”亚投行透过书面回答路透提问时表示。（完）