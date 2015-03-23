更新版 1-亚洲金融：印尼财长称将与北京竞争，争取亚投行总部设在雅加达

(新增细节和引语)

路透香港3月23日 - 印尼财长班邦（Bambang Brodjonegoro）周一称，印尼将寻求亚洲基础设施投资银行（亚投行）总部落户雅加达，尽管这一多边金融机构由中国牵头成立且北京希望成为亚投行的总部所在地。

很多国家已经表示希望加入亚投行。该机构预计将于今年年底前开始投入运营。

“我们希望(亚投行)总部设在雅加达，但当然我们必须与北京竞争，”班邦在香港参加瑞信亚洲投资会议间隙称。

班邦表示，亚洲基础设施需求巨大，亚投行对亚洲开发银行（ADB）将是一个补充，后者注重开发和教育，当然也有基础设施。

“亚投行的重点将仅放在基础设施上，”班邦表示。

亚投行多边临时秘书处秘书长金立群周日估计，至本月底申请亚投行创始国截止日，创始成员国将超过35个。

美国对中国日益增长的外交影响力感到担心，对亚投行在内部治理、环保和社会责任等方面是否能达到足够的标准提出质疑。(完)