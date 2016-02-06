亚投行任命五名副行长

路透北京2月5日 - 亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）周五任命了五位非中国籍副行长。

根据亚投行声明，英国前财政部首席秘书丹尼·亚历山大（Danny Alexander）被任命为副行长兼董事会秘书；来自德国的世行官员Joachim von Amsberg为负责政策和策略的副行长。

另外三位副行长分别来自印度、韩国和印尼。

亚投行行长金立群称，这是一支超级强大、恪守敬业的团队，他们拥有丰富的经验和专业知识，将为亚投行提供出色的服务。（完）