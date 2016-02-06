亚投行任命五名副行长

巴克莱执行长称英国退欧后大部分营业活动续留伦敦-BBC
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透北京2月5日 - 亚洲基础设施投资银行（AIIB，简称亚投行）周五任命了五位非中国籍副行长。
根据亚投行声明，英国前财政部首席秘书丹尼·亚历山大（Danny Alexander）被任命为副行长兼董事会秘书；来自德国的世行官员Joachim von Amsberg为负责政策和策略的副行长。
另外三位副行长分别来自印度、韩国和印尼。
亚投行行长金立群称，这是一支超级强大、恪守敬业的团队，他们拥有丰富的经验和专业知识，将为亚投行提供出色的服务。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王燕焜
路透伦敦1月19日 - 巴克莱执行长Jes Staley周四表示，英国退出欧盟之后，巴克莱将把大部份的业务活动留在英国，并称任何有关运营上的变化幅度将有限且可控。
路透达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告，称如果在英国退欧后无法建立起“全面的贸易关系”，英国政府将不得不寻找其他方式来保持国家的竞争力。
路透法兰克福1月19日 - 德国保险商安联和渣打银行周四宣布，双方签署为期15年的协议，在香港、新加坡、马来西亚、印尼和中国销售安联的普通保险产品。