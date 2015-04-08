中国称伊朗成为亚投行意向创始成员国

代表韩国大型财团的企业协会称将与新总统一道创造就业
路透首尔5月10日 - 代表韩国最大公司的企业协会周三表示，它们将与新总统文在寅在创造就业和加大投资方面合作，改正“过去的错误。”
路透北京4月8日 - 新华社周二晚间报导称，经现有意向创始成员国同意，伊朗已于4月3日正式成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）意向创始成员国。
亚投行现有意向创始成员国包括中国、英国、法国、印度和意大利等。
新华社报导称，阿联酋也于4月3日正式成为亚投行意向创始成员国。
中国与伊朗有着密切的外交、经贸和能源关系。（完）
编译：刘珞焱 发稿：程芳
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