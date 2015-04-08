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时事要闻 | 2015年 4月 8日 星期三 13:32 BJT

中国称伊朗成为亚投行意向创始成员国

路透北京4月8日 - 新华社周二晚间报导称，经现有意向创始成员国同意，伊朗已于4月3日正式成为亚洲基础设施投资银行（亚投行）意向创始成员国。

亚投行现有意向创始成员国包括中国、英国、法国、印度和意大利等。

新华社报导称，阿联酋也于4月3日正式成为亚投行意向创始成员国。

中国与伊朗有着密切的外交、经贸和能源关系。（完）

编译：刘珞焱 发稿：程芳

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