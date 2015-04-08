中国称伊朗成为亚投行意向创始成员国

(本文由路透中文网编译提供)

亚投行现有意向创始成员国包括中国、英国、法国、印度和意大利等。

新华社报道称，阿联酋也于4月3日正式成为亚投行意向创始成员国。

中国与伊朗有着密切的外交、经贸和能源关系。（完）