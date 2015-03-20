亚洲金融：日本表示，如果亚投行符合条件可能考虑加入

国际油市：油价反弹，因沙特称俄罗斯准备加入延长减产行动
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透东京3月20日 - 日本财务大臣麻生太郎表示，如果能保证具备提供贷款的可靠机制，日本可能考虑加入由中国主导的亚洲基础设施投资银行(亚投行)。这是日本首次暗示可能加入该机构。
包括德国和英国在内的大约30个国家已经决定加入亚投行，但日本的主要盟友--美国则敦促各国在加入前三思，质疑新成立的亚投行在治理以及环境与社会保障方面能否遵循高标准。
部分分析师表示，亚投行可能成为日本和美国主导的多边机构--亚洲开发银行的对手，并可能与世界银行竞争。
麻生强调，在决定是否提供贷款时，亚投行应该让董事会负责检查和审批。
“我们一直要求确保债务可持续性，并考虑其对环境和社会的影响，”他在内阁会议后向记者称。
“如果这些问题都能得到保证，我们可能会(考虑加入)。我们将从外交和经济角度认真地考虑这个问题。”
他补充道，这些条件能够达到，“我们有可能进去并进行讨论。但目前为止，我们还未听到任何回应。”(完) (编译 许娜；审校 张涛)
路透纽约5月5日 - 油价周五收高1.5%，从五个月低位反弹，此前美国4月就业数据乐观，沙特称俄罗斯准备加入石油输出国组织(OPEC)延长减产以缓解油市长期过剩状况的行动。
路透纽约/伦敦5月5日 - 金价周五削减涨幅，因数据显示，美国4月就业岗位增长再度加快，金价本周有望创六个月来最大周跌幅，因美国将在6月升息的预期升温，且欧元区的政治风险减弱。
* 4月雇主新增21.1万个工作岗位 * 收益率曲线趋平，因市场预计可能在6月升息 * 美联储主席叶伦和副主席费舍尔周五发表讲话 路透纽约5月5日 - 美债收益率曲线周五趋平，此前4月就业岗位增长 反弹，失业率降至近10年低位，强化了美国联邦储备理事会(FED/美联储) 可能在6月再度升息的预期。 劳工部称，上月非农就业岗位增加21.1万个，远高于18.5万个的今年 月均增幅，较远高于3月7.9万个的增幅。 失业率下降0.1个百分点，至2007年5月以来最低。失业率下降反映出 雇佣活动加速，以及退出劳动力大军的人数增加。 虽然4月就业岗位增幅远超18.5万个的预期，但3月就业岗位增幅被下 修。 “两个月的就业岗位变化相互抵消，”BMO Capital Markets 利率策 略师Aaron Kohli称。 “这略微提升了美联储6月升息的可能性，”Kohli称，“当美联储更 趋鹰派时，收益率曲线通常会趋平。” 指标10年期美债价格升2/32，收益率