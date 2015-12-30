菲律宾将加入亚投行 菲财长称有助于经济增长

国际油市：亚洲燃料油跨月价差降至三个月低点，供给料增加
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
(本文由路透中文网编译提供)
路透马尼拉12月30日 - 菲律宾将加入中国支持的亚洲基础设施投资银行（简称：亚投行），并称该行是“有前途的机构”，可协助加速本国经济增长。
亚投行已经正式成立，预计将在明年初投入运营。
美国未加入亚投行，但澳大利亚、英国、德国、意大利、韩国等其主要盟国已经加入该行。
菲律宾财长普里斯马（Cesar Purisima）在声明中称，对于菲律宾而言，“在加速经济增长方面，亚投行将扩充现有的多边机构并形成互补”。
“亚投行在解决投资需求方面是有前途的机构，将有助于弥补许多国家的融资缺口。”普里斯马说道。他还称，菲律宾相信亚投行致力于做到“透明、独立、开放及责任”。(完)
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
180-cst燃料油 和380-cst燃料油 跨月价差升水双双较前一日下跌0.25美元，均报每吨1美元，为近三个月以来最低。
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