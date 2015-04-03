葡萄牙正式申请作为意向创始成员国加入亚投行（更新版）

中日财长两年来首次对话 同意促进经济和金融合作
路透横滨5月6日 - 日本财务大臣麻生太郎周六称，中日两国同意促进经济和金融合作。目前美国总统特朗普采取贸易保护立场，加上朝鲜局势紧张，给亚洲经济增长前景带来压力。
（新增葡萄牙政府声明内容）
路透里斯本/上海4月2日 - 葡萄牙政府周四称，已正式申请作为意向创始成员国加入亚洲基础设施投资银行（以下简称亚投行），以促进本国在亚洲的商业利益。
目前已有逾40个国家申请加入亚投行，美国和日本则未申请加入。
“葡萄牙加入亚投行，可为参与亚洲地区项目的葡萄牙企业创造更好的条件，我国一直在加强同亚洲地区的经济和贸易关系，”葡萄牙外交部在声明中称。
去年葡萄牙经济在出口增长带动下摆脱了深度衰退。该国当局称，其目标是进一步提高出口占国内生产总值（GDP）的比重。
葡萄牙、冰岛、匈牙利和以色列是新近申请加入亚投行的国家。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王琛
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