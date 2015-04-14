全球金融：中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构

“以国内生产总值(GDP)规模计，世界排名第一和第三的国家(即美国和日本)没有加入，则中国将有势不可挡的份额和发言权，”一日本官员说，“没有国家能挑战中国。日本如果加入，将会有相当大的影响力。”

中国财政部未立即回覆置评请求。

中国已经表示，将在周三(4月15日)宣布亚投行创始成员国名单；但不清楚本周是否也会敲定亚投行的股权结构。

该印度官员表示，亚洲国家的占比将介于70%至75%，取决于日本是否加入。

巴西和俄罗斯官员称，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非本周也将在华盛顿举行会议，以确定去年成立的金砖国家开发银行细节问题。

“想法是2016年所有事情都就绪，”一巴西官员说，并称将在华盛顿开始讨论治理问题。(完)