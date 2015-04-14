全球金融：中国对亚投行影响力引发关切，成员国将开会讨论股权结构

标题新闻：阿曼预计今年底前油价将触及每桶60-70美元--阿曼石油部次长
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“以国内生产总值(GDP)规模计，世界排名第一和第三的国家(即美国和日本)没有加入，则中国将有势不可挡的份额和发言权，”一日本官员说，“没有国家能挑战中国。日本如果加入，将会有相当大的影响力。”
中国财政部未立即回覆置评请求。
中国已经表示，将在周三(4月15日)宣布亚投行创始成员国名单；但不清楚本周是否也会敲定亚投行的股权结构。
该印度官员表示，亚洲国家的占比将介于70%至75%，取决于日本是否加入。
巴西和俄罗斯官员称，巴西、俄罗斯、印度、中国和南非本周也将在华盛顿举行会议，以确定去年成立的金砖国家开发银行细节问题。
“想法是2016年所有事情都就绪，”一巴西官员说，并称将在华盛顿开始讨论治理问题。(完)
(编译 徐文焰/杜明霞；审校 戴素萍/张若琪)
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡1月23日 - 亚洲柴油和航煤价差周一下跌，交易商表示，因中国加大出口使得供给充足，盖过了一系列炼厂停产事件的影响。
路透北京1月23日 - 中国国务院近日发布关于加强耕地保护和改进占补平衡的意见称，到2020年，全国耕地保有量不少于18.65亿亩，永久基本农田保护面积不少于15.46亿亩，确保建成8亿亩、力争建成10亿亩高标准农田，稳步提高粮食综合生产能力，保障国家粮食安全。