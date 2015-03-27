更新版 1-亚洲政经：韩国寻求成为亚投行创始成员国

美国热股：京东首季营收同比成长41%且优于预期，盘初跳涨逾6%
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
一些潜在成员担心中国在亚投行所占份额可能使其拥有否决权。
针对媒体报导中国放弃在亚投行的一票否决权以换取欧洲国家支持，中国外交部发言人华春莹表示，亚投行将按域内和域外划分其成员，随着成员国数量的逐步增加，每一个成员的股份比例都会相应下降。所谓中方寻求或放弃一票否决权是不成立的一个命题。
起初有21个创始成员国，随后又有六个国家加入。中国外交部表示，韩国及其它六个国家尚未被确认成为创始成员国。
美国提醒各国在加入亚投行时要三思而行，但其欧洲盟国英国、法国、德国和意大利本月宣布将加入该行，促使奥巴马政府重新审视自己的立场。
韩国尽管是美国重要盟国，但与中国经济联系紧密。中国是韩国最大的贸易伙伴，两国希望在今年上半年签署自由贸易协定。
美国的盟友纷纷决定加入亚投行，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。
尽管澳洲是美国重返亚洲战略的关键组成部分，但澳洲也接近加入亚投行。日本则比较谨慎。
日本财务大臣麻生太郎周五表示，对于是否加入亚投行仍然保持谨慎，因其治理结构仍不清晰。麻生太郎表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。完) (编译 王颖/王丽鑫；审校 张若琪/张涛)
路透5月8日 - 中国第二大电子商务业者京东周一公布，第一季营收较上年同期成长41.2%，优于分析师预期。京东截至3月止的三个月营收为762亿元人民币(110.4亿美元)，汤森路透调查14位分析师平均预估为735亿元人民币。
OPEC为石油输出国组织 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透新加坡5月8日 - 强劲买兴周一提振亚洲180-cst燃料油现货价差 涨至12月以来最高，因市场对黏度较低的180-cst燃料油 需求旺盛。 业内消息人士称，自5月以来，运抵新加坡的180-cst燃料油减少，也 提振了该油品的升水。180-cst燃料油可以与黏度较高的油品混合成黏度 较低的产品。 周一普氏窗口总共达成12笔交易，总计24万吨燃料油成交，为4月17 日以来最高。 周一的实货交易包括8笔380-cst燃料油，总计16万吨，以及4笔180-c st燃料油，总计8万吨。 摩科瑞购买了其中的10笔，Coastal和中石油各购买一笔。 相比之下，周一的卖家则更为分散，包括壳牌、卢克石油(Lukoil)、 嘉能可、Koch、Coastal、贡渥(Gunvor)和道达尔。 自5月以来，该窗口总共成交42万吨380-cst燃料油和20万吨180-cst 燃料油。 180-cst燃料油现货升水<FO180-