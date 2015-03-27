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亚洲 | 2015年 3月 27日 星期五 08:49 BJT

更新版 1-亚洲政经：韩国寻求成为亚投行创始成员国

一些潜在成员担心中国在亚投行所占份额可能使其拥有否决权。

针对媒体报导中国放弃在亚投行的一票否决权以换取欧洲国家支持，中国外交部发言人华春莹表示，亚投行将按域内和域外划分其成员，随着成员国数量的逐步增加，每一个成员的股份比例都会相应下降。所谓中方寻求或放弃一票否决权是不成立的一个命题。

起初有21个创始成员国，随后又有六个国家加入。中国外交部表示，韩国及其它六个国家尚未被确认成为创始成员国。

美国提醒各国在加入亚投行时要三思而行，但其欧洲盟国英国、法国、德国和意大利本月宣布将加入该行，促使奥巴马政府重新审视自己的立场。

韩国尽管是美国重要盟国，但与中国经济联系紧密。中国是韩国最大的贸易伙伴，两国希望在今年上半年签署自由贸易协定。

美国的盟友纷纷决定加入亚投行，无疑让美国在外交方面遭到打击，其遏制中国飞速上升的经济和外交影响力的努力也遭遇挫折。

尽管澳洲是美国重返亚洲战略的关键组成部分，但澳洲也接近加入亚投行。日本则比较谨慎。

日本财务大臣麻生太郎周五表示，对于是否加入亚投行仍然保持谨慎，因其治理结构仍不清晰。麻生太郎表示，与美国就亚投行问题保持密切沟通，尚未收到中国对日本关于亚投行问题的回应。完) (编译 王颖/王丽鑫；审校 张若琪/张涛)
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