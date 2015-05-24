全球金融：韩国寻求与日本就亚投行加深合作，称日韩财长会议带来动力

中国外管局报告：支持银行展业自律，维护外汇市场有序运行
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透东京5月23日 - 韩国周六呼吁与日本就中国主导的开发银行加深合作。日本对于该行仍持谨慎看法，与其盟国美国一样并未加入该行。
韩国企划财政部长官崔炅焕对日本财务大臣麻生太郎称，日韩财长会议是“加深在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)方面合作的一个动力”。
两国都在声明中称，麻生和崔炅焕“一致认为评估亚洲巨大的基础设施投资需求很重要”，包括通过安倍晋三新推出的“高质量基础设施伙伴关系(Partnership for Quality Infrastructure)”。
崔炅焕在简短的讲话中、以及与日本财相会面后对媒体发言时都没有详细说到亚投行。
在被问及与崔炅焕谈及亚投行时说了什么，麻生太郎仅对记者表示，他已经解释了日本的立场，即该国在寻求从中国获得有关亚投行透明度和治理的更多详情。(完) (编译 王丽鑫；审校 许娜)
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局发布2016年年报称，中国将积极支持外汇市场自律机制建设，推动银行间外汇市场交易规范，形成银行外汇业务展业规范，指导银行加强真实性、合规性审核。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年联合有关部门成功破获地下钱庄案件80余起，涉案金额超过万亿元人民币；未来将始终保持对地下钱庄等违法犯罪活动的高压打击态势，切实维护外汇市场秩序。
路透北京5月3日 - 中国国家外汇管理局周三发布2016年报称，2016年以来外管局紧紧抓住银行这一关键环节，通过加大银行外汇业务检查力度、开展以银行为主要检查对象的专项检查等，有效维护外汇市场正常秩序。