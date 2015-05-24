全球金融：韩国寻求与日本就亚投行加深合作，称日韩财长会议带来动力

路透东京5月23日 - 韩国周六呼吁与日本就中国主导的开发银行加深合作。日本对于该行仍持谨慎看法，与其盟国美国一样并未加入该行。

韩国企划财政部长官崔炅焕对日本财务大臣麻生太郎称，日韩财长会议是“加深在亚洲基础设施投资银行(AIIB，简称亚投行)方面合作的一个动力”。

两国都在声明中称，麻生和崔炅焕“一致认为评估亚洲巨大的基础设施投资需求很重要”，包括通过安倍晋三新推出的“高质量基础设施伙伴关系(Partnership for Quality Infrastructure)”。

崔炅焕在简短的讲话中、以及与日本财相会面后对媒体发言时都没有详细说到亚投行。