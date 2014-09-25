亚洲航空企业增加航煤对冲数量

特朗普将颁布行政令检视美国海上油气钻探禁令
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周五将命令检视海上油气钻探禁区，以决定哪些区域可以重新开放。这是该政府扩大国内能源生产的最新举动。
路透新加坡9月25日 - 本月原油价格跌破每桶100美元之后，亚洲航空企业在增加航空燃油的对冲数量，其中一部分已经锁定2016年的原油，表明这些企业认为油价正在见底。
“布兰特原油在每桶100美元时，航空燃油对冲数量增加，上周(油价)进一步下跌后，对冲交易亦有增加。眼下，(航空公司)在等待油价跌破95美元。”一位要求匿名的交易员表示，因其未获准向媒体谈及此事。
航煤一般占到航空公司运营成本的20-50%之间，因此原油价格波动将会对获利和票价产生影响。
路透数据显示，新加坡航煤价格从6月底的每桶125美元左右下降到了当前的约109美元，今年迄今为止平均在每桶119.44美元，低于去年均值122.86美元。(完)
(编译 洪曦; 审校 李春喜)
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