独家：亚洲航空私有化计划探询投资者反应--消息

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透新加坡10月6日 - 消息人士透露，亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)正在为管理层发起的公司私有化交易试探投资者的态度，此前公司股价曾受一份负面研究报告的影响大挫。
要求匿名的消息人士称，首席执行官Tony Fernandes和其长期业务伙伴Kamarudin Meranun正在与银行进行接触，为此次交易寻求融资，该交易可能在未来几个月推出。
消息人士并称，获得融资是交易成功的关键。
亚洲航空发言人未立即予以置评。
6月时，香港的GMT Research发布报告质疑亚航的会计做法后，亚航市值已经跌去40%至35.1亿马币（林吉特）（8.03亿美元）。 (完)
(翻译 张荻； 审校 蔡美珍)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。