独家：亚洲航空私有化计划探询投资者反应--消息

路透新加坡10月6日 - 消息人士透露，亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)正在为管理层发起的公司私有化交易试探投资者的态度，此前公司股价曾受一份负面研究报告的影响大挫。

要求匿名的消息人士称，首席执行官Tony Fernandes和其长期业务伙伴Kamarudin Meranun正在与银行进行接触，为此次交易寻求融资，该交易可能在未来几个月推出。

消息人士并称，获得融资是交易成功的关键。

亚洲航空发言人未立即予以置评。

6月时，香港的GMT Research发布报告质疑亚航的会计做法后，亚航市值已经跌去40%至35.1亿马币（林吉特）（8.03亿美元）。 (完)