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国际财经 | 2016年 5月 30日 星期一 17:57 BJT

亚洲航空旗下飞机租赁部门接获10亿美元收购提议--报道

路透新加坡5月30日 - 据彭博引述，亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AIRA.KL)首席执行官费南德斯(Tony Fernandes)表示，亚洲航空旗下飞机租赁部门接获一项10亿美元的收购提议。

费南德斯周一向彭博表示，亚洲航空打算在某个时点剥离Asia Aviation Capital，但必须与董事会进一步讨论这项收购提议。

据报道引述，费南德斯表示，这个事业是个“强力现金创造器”。(完)

(编译 蔡美珍；审校 王洋)

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