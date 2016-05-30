亚洲航空旗下飞机租赁部门接获10亿美元收购提议--报道

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透新加坡5月30日 - 据彭博引述，亚洲最大廉价航空公司--亚洲航空(AIRA.KL)首席执行官费南德斯(Tony Fernandes)表示，亚洲航空旗下飞机租赁部门接获一项10亿美元的收购提议。
费南德斯周一向彭博表示，亚洲航空打算在某个时点剥离Asia Aviation Capital，但必须与董事会进一步讨论这项收购提议。
据报道引述，费南德斯表示，这个事业是个“强力现金创造器”。(完)
(编译 蔡美珍；审校 王洋)
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透悉尼1月18日 - 澳洲经济2016年遇挫后，分析师调降该国经济增长预估，但大宗商品出口收入大增，应会推动今明两年经济逐步回升。
路透华盛顿1月17日 - 美国总统当选人特朗普的商务部长提名人罗斯(Wilbur Ross)将在周三的提名确认听证会上告诉参议员，他并不“反对贸易”，但美国不应该容忍外国贸易合作伙伴的恶意做法或不公平补贴。