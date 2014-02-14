亚洲航空业的大时代 中小型客机的大商机

撰稿 Siva Govindasamy/Anshuman Daga 编译 张明钧/朱晓军/杜明霞

路透新加坡2月14日 -在新加坡航空展上，多年来未受到太大关注的中小型喷气式及螺旋桨飞机制造商在亚太市场找到了更多商机，订单滚滚而来。

加拿大庞巴迪(Bombardier)(BBDb.TO)、巴西航空工业公司(Embraer)(EMBR3.SA)、欧洲联合企业ATR、俄罗斯苏霍伊公司(Sukhoi)、以及日本三菱航空机(MitsubishiAircraft)虽然无法像空中客车(Airbus,空中巴士)(AIR.PA)或波音(BA.N)那样轻松地吹擂业绩，但在有利可图的亚洲市场上，各家业者都有经营的空间。

全球最大的区域客机制造商Embraer本周在新加坡航展上预估，未来20年在亚洲区域，70-130个座位的新喷气式客机交付数量将达1,500架。换句话说，潜在商机高达700亿美元。

对于Embraer等厂商而言，好消息是前两大制造商空客和波音目前并不涉足130座位以下客机的市场竞争。

马来西亚的亚洲航空(AirAsia)(AIRA.KL)、印尼的狮航(Lion Air)及菲律宾的宿务太平洋航空(CebuPacific)(CEB.PS)，订购的空客A320及波音737飞机数量以百架计，成为亚太空运市场的主要成长力道来源。

然而各主要空运枢纽正变得愈发拥挤，同时二线及三线城市间的航运需求也在不断增加。

庞巴迪东南亚飞机销售主管TorbjornKarlsson表示，“东南亚的最大商机，在于更多人搭乘飞机，这就牵涉到二线及三线城市。”

他举印度为例，印度人口超过10亿，但搭乘飞机的人数占总人口比率仅约1%，而印尼及泰国也是深具潜力的市场。

**潜在商机可观**

虽然潜在乘客数量还不足以让A320或737派上用场，但可以用中小型飞机来满足需求。这也是Embraer及庞巴迪可以切入的点。欧洲和美洲这类型飞机销售数量数以千计，但亚洲销量相对较少。如今情势已有转变。

Embraer在新加坡宣布首度接获印度大单，新成立的Air Costa周四订购50架喷气式飞机，总金额达29.4亿美元。

在印度这样的国家，空客与波音已经基本占有了IndiGo、SpiceJet(SPJT.BO)和GoAir等航空公司的市场，而Costa希望通过用Embraer的飞机连接较小城市，为其自身找到利基市场。

“不需要更大的飞机。这对我们就足够了，”Air Costa董事长RameshLingamaneni表示，“印度的地区性航空服务具有巨大潜力。”该公司于10月开始运营，目前拥有四架Embraer飞机。

庞巴迪的C系列或CRJ喷气式飞机未能收获订单，但是泰国低成本航空公司NokAir(NOK.BK)表示有意最多订购庞巴迪的八架Q400涡轮螺旋桨飞机。

主导涡轮螺旋桨飞机市场的ATR和泰国曼谷航空签署协议，最多售出八架72-600飞机。ATR还同意向航空租赁公司--迪拜航空企业集团(Dubai Aerospace Enterprise)出售20架飞机，并可选择增售20架，协议价值达到10亿美元。

苏霍伊在航展上静态展示了带有其客户--印尼天空航空公司(SkyAviation)标志的大型喷气式飞机。日本三菱航空机和中国航空工业集团公司也都在开发可在该领域角逐的飞机，而它们的高管正忙于在新加坡打动潜在的客户。

“仍有进一步渗入这个市场的巨大空间，”Embraer CommercialAviation总裁兼执行长Paulo Cesar Silva对路透说。

“你必须要有正确的机型。在美国，达美航空直到两年前还在波士顿-洛杉矶航线使用A320飞机，每天飞四次。但现在，他们采用了E-175飞机，每天飞11次。你保有飞行频率，客座率就会很高，而且乘客会非常开心，因为每次到机场都有飞机等着起飞。”

但这个市场的竞争也很激烈，涡轮螺旋桨飞机运营商ATR表示，在这些短途航线使用他们的飞机会更划算。

“我觉得一定程度上是经济方面的原因。在这种短途航线，涡轮螺旋桨飞机是最划算的机型。喷气式飞机消耗的燃油是涡轮螺旋桨飞机的两倍，因此成本更高。而且很多短途航线的机场不适用于喷气式飞机。”ATR全球销售主管John Moore对路透表示。(完)

(译文审校 高琦)

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