亚洲航空业者花样翻新争夺高端乘客

5月4日在樟宜机场拍到的新加坡航空标志的资料图片。 REUTERS/Edgar Su

路透新加坡7月4日(记者 Anshuman Daga) - 豪华轿车接送、机上配高级厨师，亚洲各大航空公司正斥资数亿美元打造豪华航空服务，押注高端业务会反弹，即便是廉价航空公司也为中产阶级的崛起而升级改造。

尽管由于很多公司削减旅行成本，商务舱和头等舱的上座率在过去几年大幅下滑，但预料新加坡航空(SIA) (SIAL.SI)、国泰航空(0293.HK)以及澳洲航空公司(Qantas Airways Ltd)(QAN.AX)等依然可以从利润率较高的商务舱和头等舱中赚取35%-40%的客票收入。

单个高端乘客的投资收益大约是经济舱乘客的四到五倍，这也凸显出为什么航空公司急于加大此类投资，手段从改善机舱和准备精致美食不一而足。

行业数据显示，亚太地区的航空公司在全球航空业中盈利表现最出色。

新航产品与服务高级副总裁陈培德(Tan Pee Teck)在采访中对路透表示：“如果产品不升级，你总会面临大幅降价的压力。”

“所以，当人们看到你的投资，看到新的东西，总有人希望尝鲜，就像A380的推出一样。”

尽管像马来西亚亚洲航空公司（Airasia Airline）(AIRA.KL) 和印尼狮航(Lion Air)等廉价航空公司成为媒体报道主角的原因一般是大量订购飞机以满足巨大的乘客需求，但他们对亚洲富裕出行者的争夺战也逐步升温。

新航聘请宝马旗下设计公司DesignworksUSA推出全新的头等舱座位，私密性更好、个人空间更大。

新的头等舱，加上由另一家设计公司开发的商务舱中更舒适的座位将配置到波音777-300ERs机型上，今年晚些时候可以投入新航的运营中。新航将在7月9日一场媒体活动中展示最新产品。

被视为客服工作楷模的新航正面临财大气粗的海湾各航空公司的竞争压力。

阿联酋航空、阿提哈德航空公司以及卡塔尔航空公司正投入巨资，靠飞机的升级、星罗棋布的飞行网络和新的亮点吸引乘客。

阿联酋航空在其A380飞机上为头等舱乘客提供淋浴设施，并在头等舱和商务舱设有带酒吧的休息室。他们还在超过55个城市向头等舱和商务舱的乘客提供免费接送服务。

人们肯定会注意到这些。Barry Lea说：“如果这些天我要进行长途旅行，只要是时间合适，我肯定是会选择阿联酋航空，而不是新航。”他曾坐过新航和国泰航空的商务舱。

“我发现，(阿联酋航空)机舱内部的娱乐设施非常高级。乘坐新航的感觉很不错，有种接受世界小姐服务的感觉，但长达17个小时的行程，只靠新鲜感解决不了问题。”

阿联酋航空则大肆扩张从迪拜延伸出的飞行网络，这家公司凭此抢占了战略优势。

阿航新加坡和文莱负责人Nick Rees称：“(高密度的)航班安排总是很关键。我们的网络尤其强大，我们从迪拜可以飞往欧洲35个城市。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：王燕焜

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