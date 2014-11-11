亚洲平轧铝市场产能过剩情况可能持续几年--Novelis

国际原油价格上涨 因对OPEC减产前景更乐观
路透纽约4月28日 - 原油价格周五上涨，因投资者乐观认为石油输出国组织(OPEC)将同意把减产协议延长至今年下半年。该协议旨在结束全球供应过剩的局面。
路透纽约11月10日 - Novelis执行长Phil Martens周一表示，亚洲平轧铝市场的产能过剩情况可能会再持续个几年，这损及价格并迫使生产商未来出售更多的原物料。
中国经济没有明显的复苏，需求没有高到足以吸收过剩的铝板。
正当Novelis投资中国和美国来扩大自动化铝板产能时，过剩原物料的出售已经推低了亚洲特殊产品及易拉罐罐体铝板的价格。
Martens表示，“未来几年”供给过剩问题不会消失，除非中国经济加快脚步。(完)
(编译 戴素萍 审校 张荻)
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