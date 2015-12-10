亚洲隐藏仓库的铝库存激增 铝价有承压之虞

路透伦敦12月9日 - 铝官方库存下滑，正勾勒出基本面更强的假象；同时未报告库存激增至纪录高位，让原本就受重创的铝价有承压之虞。

由于增加的库存大都是在马来西亚和韩国的未注册仓库，而且没有算进官方的交易所库存，因此很多投资者并不知情。

伦敦金属交易所(LME)注册仓库在过去20个月来的铝库存稳定下滑。

LME库存MALSTX-TOTAL自2014年2月以来重挫46%，至不到300万吨，分析师和产业消息人士表示，但大部分金属只是由于LME严格的仓储新规转移走。

尽管这些移转并没有增加总库存量，但由于炼厂不断生产铝，非LME仓库大量新增的库存则一直令人担忧。

“在韩国，过去一个月来铝库存增加了10万吨，是正常水准的三倍多，”顾问公司CRU的铝主管Marco Georgiou。

他表示，到11月底，韩国保税港口铝库存总规模上升至70万吨左右。

CRU估计，包含未申报库存在内的全球铝库存总量今年已上升130万吨，至接近1,500万吨的纪录高位。

那可能给指标LME期铝CMAL3价格带来压力，今年该合约价格下挫约五分之一，跌至每吨不到1,440美元的逾六年低点，主要受产铝大国--中国供应过剩冲击。

**聚焦韩国与马来西亚**

根据业内消息人士，马来西亚仓储库内中国的铝板库存约有50万吨。

挪威的海德鲁(Norsk Hydro)(NHY.OL)上周对隐性库存提出警告，海德鲁为全球最大铝生产商之一。

企业策略与分析资深副总裁Kathrine Fog在伦敦一场演说中表示，今年全球市场产量比消费量多出约100万吨，总库存已上升至1,300-1,500万吨。

Fog表示，明年铝市可能还会增加高达100万吨的过剩产量。

未注册铝库存大多被有利可图的融资合约锁定，有一部分也放在储放LME金属的仓库，让持有者能够在期价价差改善时快速注册。(完)